6 شهداء بغارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة “الشعرة” في شرقي لبنان

سما / وكالات /

واصل الجيش الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أسفرت غارة جوية على منطقة “الشعرة” في قضاء بعلبك شرق البلاد عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة اثنين.

فيما استمر في عمليات تفجير وحرق المنازل وشن الغارات بالطيران الحربي والمسير وإلقاء قنبلة صوتية بالجنوب اللبناني، مرتكبا 6 خروقات اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي خروقاته للاتفاق منذ سريانه قبل 75 يوما إلى 872 خرقا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن “6 أشخاص استشهدوا وجرح 2 آخران جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشعرة المتاخمة لبلدة جنتا”.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب البلاد، نفذت القوات الإسرائيلية موجتين من التفجيرات وحرق المنازل في بلدة العديسة، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت أجواء المنطقة.

وفي قضاء صور بالمحافظة ذاتها، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجموعة من الشبان كانوا داخل مقهى في بلدة عيتا الشعب، دون تسجيل إصابات.

كما شهدت أجواء قضاء جزين تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الإسرائيلية، لا سيما فوق منطقة جبل الريحان.

بينما واصلت طائرات حربية إسرائيلية التحليق على ارتفاع متوسط في أجواء الجنوب.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

وحتى اليوم، خلفت خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق 73 شهيدا و265 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

بينما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.