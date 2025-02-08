“المملكة خط أحمر”.. رفض عربي لتصريحات نتنياهو ضد السعودية واعتبارها “عنصرية ومنفلتة”

القدس المحتلة / سما/

رفضت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو التي طالب خلالها ببناء دولة فسليطينة بالأراضي السعودية، واعتبرتها “عنصرية ومنفلتة”، مؤكدة أن “أمن المملكة خط أحمر”.

جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن مصر والإمارات والسودان وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما لم يصدر من الرياض تعقيب بشأنها حتى الساعة 22:00 ت.غ.

** مصر

قالت مصر في بيان للخارجية، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت: “ترفض مصر بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها”.

ad

وأكدت أن “السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به وبعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه”.

وشددت على أن “هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة”.

** الإمارات

كما أعربت الإمارات في بيان للخارجية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية”.

وأكدت “الرفض القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية خليفة بن شاهين المرر، عن “تضامن الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها”، وفق بيان الخارجية.

وأكد المرر أن “سيادة السعودية خط أحمر، وأن دولة الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه”.

** السودان

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن استنكارها “للتصريحات غير المسؤولة الصادرة من الحكومة الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحد للقوانين والأعراف الدولية”.

وأضافت أن “الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، لا يعد فقط انتهاكا لسيادة المملكة السعودية، بل يمثل تماديا من إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

وجددت تمسك السودان بموقفه المبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض التلويح بتهجيره خارج اراضيه.

** فلسطين

بدوره، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها، والذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.

واعتبر الشيخ في منشور عبر منصة إكس، أن ذلك الموقف خرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين.

وأشاد بمواقف السعودية “قيادة وشعبا التي تنادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، والملتزمة بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

** منظمة التعاون الإسلامي

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بـ”أشد العبارات” التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي دعا فيها إلى “إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية”.

واعتبرت المنظمة ذلك “تحريضا على المملكة العربية السعودية ومساسا بسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

كما أكدت المنظمة أن “هذه التصريحات العنصرية تأتي في إطار مواصلة إنكار اسرائيل، قوة الاحتلال، للحقوق التاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه”.

وجددت رفضها وإدانتها لمخططات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرة ذلك “تطهيرا عرقيا وجريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

** الاقتراح الإسرائيلي المرفوض

وردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال نتنياهو، الجمعة، إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”، وذلك ردا على سؤال لمذيع القناة “14” العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وزعم نتنياهو أن “الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل”.

إلا أن الخارجية السعودية جددت في بيان الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.