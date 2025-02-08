ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، صباح اليوم الأحد، الإفراج عن 183 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من الأحكام العالية و111 من قطا غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، واستشهاد طفلتين تحت جدار منزل آيل للانهيار.. 5 شهداء متأثرين بإصابتهم وانتشال 22 من تحت الأنقاض.

كما أبرزت: إصابات في الضفة، والاحتلال يواصل عدوانه وتهجير المواطنين من مخيمات الفارعة وطولكرم وجنين، واقتحام منازل أسرى محررين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- الإفراج عن 183 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من الأحكام العالية و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر

- استشهاد طفلتين تحت جدار منزل آيل للانهيار.. 5 شهداء متأثرين بإصابتهم وانتشال 22 من تحت الأنقاض

- الانسحاب من طمون والدفع بتعزيزات إلى جنين.. مئات الأسر نزحت قسرا من مخيم الفارعة

- إدارة ترامب توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليون دولار

- العدوان يتواصل على طولكرم ومخيمها وسط تهجير العائلات.. مداهمات بالضفة والاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما

* "الحياة الجديدة":

- فلسطين ومصر.. الموقف الإسرائيلي ضد السعودية خرق للقانون الدولي

- إصابات في الضفة.. والاحتلال يواصل عدوانه وتهجير المواطنين من مخيمات الفارعة وطولكرم وجنين.. اقتحم منازل أسرى محررين وفجر مخزنا بنابلس وأجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيا بجبل المكبر وأم طوبا وأغلق مؤسسة إبداع بالدهيشة

- "المجلس المركزي" يؤكد وحدة الموقف الفلسطيني ورفض مؤامرات تصفية قضية شعبنا وتهجيره.. رفض أي حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود 4 حزيران 67 بما فيها القدس الشرقية

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48.181

- الاحتلال يفرج عن الدفعة الخامسة من الأسرى.. 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 من معتقلي غزة