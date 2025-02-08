  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 09 فبراير 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. 
الإثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وبارد الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية حفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تدني مدة الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. 

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول كبير في حماس: وقف إطلاق النار في غزة “في خطر وقد ينهار”

الكشف عن صاحب خطة تهجير مواطني غزة..

تهديد أمريكي لرئيس عربي بـ”مصير الأسد” يفجر غضبا وجدلا واسعين..

اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)

تركي الفيصل يراسل ترامب ويعطيه “درسا في التاريخ”

5 رسائل من "القسام" خلال تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين (شاهد)

مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الاسرى بغزة لن تمر مرور الكرام

الأخبار الرئيسية

شروط جديدة لنتنياهو.. هل أصبح إنهاء حرب غزة حلماً "بعيد المنال"؟

الجيش الاسرايلي يعلن الانسحاب من نتساريم دون تغيير آلية التنقل الى شمال قطاع غزة..

“المملكة خط أحمر”.. رفض عربي لتصريحات نتنياهو ضد السعودية واعتبارها “عنصرية ومنفلتة”

"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..

photo_2025-02-08_19-59-36

اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية