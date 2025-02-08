الجيش الاسرايلي يعلن الانسحاب من نتساريم دون تغيير آلية التنقل الى شمال قطاع غزة..

القدس المحتلة / سما/

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انسحابه من محور نتساريم العسكري إلى الشرق من شارع صلاح الدين نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وجاء الانسحاب تطبيقا لبنود المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار التي تضمن حرية الحركة للمواطنين على الطريق بالاتجاهين.

وقالت مصادر فلسطينية انه يسمح لحركة المركبات على شارع صلاح الدين اليوم الأحد باتجاه واحد من الجنوب للشمال صباحآ وبعد الساعة الواحدة بعد الظهر يسمح بحركة المركبات ذهابآ وايابآ على شارع صلاح الدين

وبخصوص شارع الرشيد يمنع حركة المركبات ذهابآ وايابآ ويسمح فقط للمشاة كالمعتاد .

من جهتها قالت وزارة الداخلية بغزة ان آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كما هي دون أي تغيير.

واوضحت في بيان لها ان المركبات تخضع للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين أما شارع الرشيد فما زال مخصصاً لحركة المشاة فقط.

وكان جيش الاحتلال أطلق. صواريخ تحذيرية مرتين يوم امس تجاه سيارات حاولت الوصول إلى غزة عبر شارع الرشيد.

وفي سياق منفصل اظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي قطاع غزة ٢٦ شهيدا منهم ٢٢ شهيدا انتشال وأربعة شهداء جدد و خمس اصابات خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وأوضح انه تم اضافة عدد ٥٧٢ شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨١٨١ شهيد و ١١١٦٣٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

ويتواصل اليوم الأحد خروج المرضى عبر معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية ضمن إجراءات أمنية معقدة.

ومن المقرر سفر عشرات المرضى عبر منظمة الصحة العالمية.

وتمكن ٤٩ مريضامع مرافقيهم من السفر الأحد ضمن الدفعة السابعة.