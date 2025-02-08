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نتنياهو: سندمر "حماس" وسنعيد جميع الرهائن

الأحد 09 فبراير 2025 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سندمر "حماس" وسنعيد جميع الرهائن



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدمر حركة "حماس" وستعيد جميع الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.


وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى المواطنين الإسرائيليين، يوم السبت: "سندمر "حماس" وسنعيد رهائننا. وسنبذل كل ما وسعنا من أجل عودة جميع الرهائن".

وأَضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "متفق بالكامل" مع أن إسرائيل "ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الرهائن وأنه لن يكون أي مكان لـ"حماس" في غزة".


وأشار إلى الجميع "رأوا من جديد وحشية "حماس" أثناء عملية تسليم 3 محتجزين إسرائيليين لممثلي الصليب الأحمر يوم السبت، مضيفا أن "هؤلاء هم نفس الوحوش الذين كانوا يذبحون مواطنين إسرائيليين ويزدرون الرهائن، وأنا أقول لهم مجددا إنهم سيدفعون حياتهم ثمنا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار أمن الرهائن، وأنه وجه فريق المفاوضين الإسرائيليين بأن ينقلوا ذلك إلى الوسطاء.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت 3 إسرائيليين محتجزين لديها منذ 7 أكتوبر عام 2023، لممثلي الصليب الأحمر في إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وفي أعقاب عملية التسليم، أعربت لجنة الصليب الأحمر عن قلقها إزاء "الملابسات" التي كانت ترافق العملية، مطالبة بأن تتم عمليات الإفراج المقبلة "بكرامة وخصوصية".

واستنكرت إسرائيل طريقة تسليم المحتجزين والظروف المحيطة بالعملية، وحملت "حماس" المسؤولية عن الحالة الصحية السيئة للمحتجزين.

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