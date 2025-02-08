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"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..

الأحد 09 فبراير 2025 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..



القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير من بلومبيرغ عن أن إسرائيل قامت بتحديد مطار "رمون" وميناء "أشدود" كنقاط محتملة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر. هذه الخطوة جزء من مشروع قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الخطط الأولية مع الجيش الإسرائيلي في اجتماع خاص الأسبوع الماضي.

الفكرة، التي تشمل نقل أكثر من مليوني فلسطيني من غزة كجزء من خطة أمريكية لإعادة الإعمار في القطاع، قوبلت برفض شديد من قبل الأطراف الفلسطينية والدولية، بما في ذلك حكومات بعض الدول الغربية. وبالرغم من ذلك، يستمر الجيش الإسرائيلي في إعداد خطط لتحديد نقاط العبور بين غزة وإسرائيل التي ستضمن اخراج الفلسطينيين بعد الفحص الأمني.

الاقتراح يتضمن نقل الفلسطينيين عبر حافلات إلى مطار "رمون" أو ميناء "أشدود"، مع التأكيد على أنه يجب أن يتم الفحص الأمني من قبل السلطات الإسرائيلية أولاً. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطة جدلاً داخلياً، خاصةً في ظل الرفض المصري الصريح لاستقبال الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى توتر في جهود وقف إطلاق النار الحالية.

المصادر الحكومية أكدت أن التحضيرات الإسرائيلية لهذه الخطة بدأت، لكن لم يتم تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذها في ظل الرفض المصري والمواقف الدولية المعارضة.

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