رغم إصابته البليغة في الحرب.. مقاتل في "كتائب القسام" يشهد عملية تبادل الأسرى (صورة)

وتمت صباح اليوم السبت، في اليوم الـ21 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عملية تبادل الأسرى، حيث أفرجت فصائل المقاومة عن 3 أسرى إسرائيليين، مقابل تحرير 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار "الدفعة الخامسة" من تفاهمات صفقة التبادل.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، أفرجت إسرائيل عن 18 أسيرا من "المؤبدات"، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى القطاع من "غير المتورطين"، بحسب التوصيف الإسرائيلي، بأحداث السابع من أكتوبر 2023.

إلى ذلك، من المنتظر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "الانسحاب الإضافي" من محور "نتساريم"، (مفرق الشهداء) يوم الأحد، على أن تستمر عمليات "تفتيش المركبات" المتوجهة إلى شمال القطاع من قبل "شركة الأمن الخاصة".