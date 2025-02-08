لبنان: 6 شهداء جراء غارة إسرائيلية في قضاء بعلبك

بيروت/سما/

استشهد 6 أشخاص وأصيب آخران بجروح جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت محلة "الشعرة" المتاخمة لبلدة جنتا قضاء بعلبك على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية مساء السبت.

وأقر الجيش الإسرائيلي بالقصف، وجاء في بيان له أن "طيران سلاح الجو بتوجيه استخباراتي هاجم عناصر لحزب الله في منطقة البقاع".

وذكر أن "القصف نفذ بعد رصد عمل المخربين في موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله. هذه الأعمال في الموقع تمثل خرقا واضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

واعتبر أنه "يواصل العمل من أجل إزالة التهديدات ضد إسرائيل ومنع كل محاولة من أجلها أن تعيد تموضع وتعزيز حزب الله، وذلك يتوافق مع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة العديسة.

وكثّف الجيش الإسرائيلي مؤخرا اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدّي أهاليها له وإصرارهم على العودة، منذ فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الحرب الأخيرة.

وأعلن البيت الأبيض في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 شباط/ فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدلا من الموعد الذي كان محددا في 26 كانون الثاني/ يناير، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى وقفا لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى تصعيد واسع في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي أكثر من 700 خرق، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في لبنان معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.