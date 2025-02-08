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اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)

السبت 08 فبراير 2025 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)



غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء السبت، لقطات مصورة توثق اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الذين جرى تسليمهم ضمن الدفعة الخامسة لصفقة التبادل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد المصورة لحظة استقبال الأسرى الإسرائيليين لنبأ شمولهم في صفقة التبادل، وسط فرحة وتهليل، إلى جانب ارتدائهم الملابس التي تم تسليمهم بها في أحد أنفاق "القسام" التي كانوا محتجزين فيها.

ووجه الأسرى دعوة لقادة الاحتلال، بالاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، لإخراج جميع الأسرى، مؤكدين أن هناك الكثير من الأسرى لدى كتائب القسام.
 


وقال أحد الإسرائيليين المفرج عنهم: "أنا أريد أن يعود جميع الأسرى إلى بيوتهم (..)، استمروا في تنفيذ الصفقة الثانية والثالثة من فضلكم".

ولفت آخر إلى أنه كان يأمل أن يتم الإفراج أيضا عن شقيقه، "ولكن للأسف الضغط العسكري وحكومة إسرائيل هي التي قتلته"، وفق قوله.

وتابع قائلا لحكومة إسرائيل: "يوجد طريقة واحدة لإخراج الأسرى، وهي طريق المفاوضات".

وشكر الأسير الإسرائيلي الثالث كتائب القسام لإطلاقها سراحهم وعودتهم إلى بيوتهم.
 

وللمرة الأولى جرى تسليم هذه الدفعة من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وهي المنطقة التي لم تشهد اجتياحا كاملا لقوات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع والتي امتدت لنحو 470 يوما.

وتلا عنصر من "القسام" أسماء الأسرى الثلاثة، إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور إبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي، وقال إن قيادة "القسام" قررت الإفراج عنهم في إطار الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وعلى غير ما جرت عليه صفقات التبادل السابقة، بدأت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين بعد بيان تلاه أحد عناصر القسام قال فيه، إنه يتم البدء "بتنفيذ مراسم الإفراج عن (3) أسرى إسرائيليين معتلقين لديهم في معركة طوفان الأقصى".

ولأول مرة تصف القسام الأسرى الإسرائيليين لديها بـ"المعتقلين".

وظهر الأسرى الثلاثة بأوضاع مختلفة، حيث ارتدى اثنان منهم وهما كبار في السن زيا موحدا (بني اللون) وضع على قميصه صورة للأسير مكتوب بالعبرية أسفلها "أسير لدى كتائب القسام"، بينما خرج الثالث وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي.

وظهرت على الأسرى الثلاثة علامات التعب والمرض بفعل طول فترة اعتقالهم في ظل الحصار والتجويع الذي مارسه الاحتلال على قطاع غزة، وانعكس بالضرورة على أحوال الأسرى الإسرائيليين داخل محبسهم.

وسبق عملية التسليم، توقيع طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على محضر تسليم الأسرى جهزته كتائب "القسام"

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