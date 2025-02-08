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الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على مستودع يدعي أنه يستخدم لتخزين أسلحة لحماس في سوريا

السبت 08 فبراير 2025 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على مستودع يدعي أنه يستخدم لتخزين أسلحة لحماس في سوريا



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن السبت غارة جوية على مستودع أسلحة يتبع لحركة حماس في جنوب سوريا.

وجاء في بيان للجيش “قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة استنادا إلى معلومات استخباراتية أكدت وجود مستودع لتخزين الأسلحة يتبع لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة دير علي في جنوب سوريا”.

وأضاف أنه “سيواصل تفكيك قدرات حماس على كافة الجبهات، وسيعمل ضد كل محاولات المنظمات الإرهابية لترسيخ وجودها وبناء قواتها”.

نفذت إسرائيل مئات الضربات على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلد المجاور عام 2011، معظمها ضد أهداف مرتبطة بإيران.

وبعد هجوم خاطف شنته فصائل سورية أطاح الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الامكانات العسكرية السورية، في ما قالت إنه محاولة لمنع وقوعها في أيد معادية لها.

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