مسؤول كبير في حماس: وقف إطلاق النار في غزة “في خطر وقد ينهار”

غزة/سما/

حذر مسؤول كبير في حركة حماس السبت من أن عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة جعله في خطر الانهيار.

وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن “ما نراه من مماطلة وعدم التزام في تنفيذ المرحلة الأولى (…) بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار”.

وأضاف نعيم “العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا”.

وتابع “نحن لا زلنا مستعدين للذهاب (إلى المفاوضات). لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات”.

كما دعا “كل الدول العربية المطبعة حاليا والتي تفكر في التطبيع إلى أن تتراجع عن ذلك”.

(أ ف ب)