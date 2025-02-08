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26 شهيدا في غزة معظمهم جرى انتشالهم من تحت الأنقاض

السبت 08 فبراير 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
26 شهيدا في غزة معظمهم جرى انتشالهم من تحت الأنقاض



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحية الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و181 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و638 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 26 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 22 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و5 شهداء جدد، ووصلت 5 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طفلتين استشهدتا وأصيب طفل ثالث من نفس العائلة في مدينة غزة جراء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف خلال العدوان.

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