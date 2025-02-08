فرحة عارمة خلال استقبال الأسرى المحررين في رام الله وغزة (شاهد)

غزة/سما/

عمّت أجواء الفرحة العارمة بين أهالي الأسرى المحررين، ضمن الدفعة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



واستقبل أهالي الأسرى أبناءهم المفرج عنهم من سجون الاحتلال وسط دموع الفرح وسعادة كبيرة، وعبّر المحررون عن أملهم بالإفراج القريب عن رفاقهم في الأسر.



واحتشد مئات الفلسطينيين وذوو المعتقلين، منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، رافعين العلم الفلسطيني.







وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن "عوفر" إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.



وفي قطاع غزة، استقبلت حشود فلسطينية الأسرى المحررين الذين توافدوا عبر ثلاث حافلات إلى مستشفى "الأوروبي" شرق مدينة خانيونس، لإجراء الفحوص الطبية، قبل التوجه إلى منازلهم ومناطق سكنهم.



وعمّت فرحة كبيرة مواكب استقبال الأسرى المحررين، وسط صحيات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة، التي أنجزت صفقة التبادل رغم تعنت الاحتلال طيلة الشهور الماضية.



وتضم الدفعة الخامسة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وبحسب نادي الأسير، فإن 42 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، وثلاثة من مدينة القدس المحتلة، و27 من قطاع غزة، فيما تم إبعاد سبعة من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج الوطن فلسطين، وهم: أحمد عطية إبراهيم الجعافرة، وعبد العظيم عبد الحق موسى حسن، وعماد محمود إبراهيم أبو عجمية، وفلاح ديب راتب شحادة، ومنتصر صالح محمد أبو غليون، ومنصور قاسم منصور أبو عون، ويوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي.



وصباح اليوم السبت، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثلاثة أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى؛ فيما وقّع أحد قادة كتائب القسام مع مسؤول من الصليب الأحمر على أوراق تسليم الأسرى في دير البلح وسط قطاع غزة.



وقال قائد قسامي -بعد أن وجّه التحية لأهالي غزة- "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون شرعبي، وأور أبراهام ليفي، وأوهاد بن عامي".



وقال الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم إن "الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام وأن تستمروا في المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".



