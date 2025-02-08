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"دوّر عحالك".. تفاعل واسع مع عبارة من "القسّام" في تسليم الأسرى (شاهد)

السبت 08 فبراير 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دوّر عحالك".. تفاعل واسع مع عبارة من "القسّام" في تسليم الأسرى (شاهد)



غزة/سما/

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارة خطّها أحد مقاتلي كتائب القسام على قاذف "الياسين 105" خلال مراسم تسليم ثلاثة من أسرى الاحتلال في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكتب المقاتل القسّامي على القاذف عبارة "دوّر عحالك"، وهي ذاتها التي صدح بها أحد المقاومين عقب تفجيره دبابة إسرائيلية بواسطة "ياسين 105" في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل شهور.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع العبارة التي تعني عدم الاكتراث، والاستخفاف بقوات الاحتلال الإسرائيلي.
 


وحملت مراسم تسليم الأسرى السبت دلائل عديدة، ورسائل بعثت بها "القسام" إلى الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو.


وأطلقت "القسام" سراح الأسرى، إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور أبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي، وسلمتهم إلى طواقم منظمة الصليب الأحمر الدولي.

 

 

 

 

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