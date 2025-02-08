صورة: السماح للصحفي فادي الوحيدي بمغادرة غزة للعلاج بعد شهور من الإصابة

غزة/سما/

سُمح للصحفي ومصور قناة "الجزيرة" فادي الوحيدي بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، لتلقي العلاج اللازم بعد شهور من إصابته برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال وبالتنسيق مع الجانب المصري سمحت للوحيدي بالمغادرة لتلقي العلاج بعد "طول عذاب" في القطاع.



وأصيب المصور الوحيدي في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بطلق ناري خلال تغطية الأحداث الجارية في مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابته بشلل ومضاعفات خطيرة في الجهازين العصبي والتنفسي.



وفي 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لطلبات الإجلاء من غزة لإنقاذ مصورَيها فادي الوحيدي وعلي العطار.



وأدانت الشبكة تعنت الاحتلال ورفضه السماح للزميلين بمغادرة غزة، ما يمثل جريمة قتل متعمد.



وخلال العدوان على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال عشرات الصحفيين والمصورين ممن وثقوا الجرائم الوحشية التي أدت إلى استشهاد نحو 47 ألفا.

















