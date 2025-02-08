غالانت يكذب نتنياهو: "إسرائيل" على علم بتدهور صحة الأسرى في غزة منذ وقت طويل

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، السبت إن تدهور صحة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة كان معروفا لدى إسرائيل منذ فترة طويلة.

جاء ذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته والتي أظهرت كما لو أنهم تفاجأوا لرؤية 3 أسرى أفرجت عنهم حماس السبت في حالة صحية غير جيدة.

وقال غالانت في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “توضح الصور المروعة التي تعرض لها العالم اليوم الوضع الصعب والمقلق الذي يعيشه بعض المختطفين، والتدهور في صحتهم الذي تعلم به إسرائيل منذ وقت طويل”.

وأضاف: “هذه دعوة أخرى للتحرك بشأن المسار الذي يجب أن نتخذه لإعادة المختطفين”.

واعتبر أن “فداء الأسرى هو العمل اليهودي والإنساني والأخلاقي الصحيح”.

وتابع غالانت: “هذا (إعادة الأسرى) هو هدف الحرب المعلن والقيمة التي نشأت عليها أجيال المحاربين – عدم ترك أي جريح في ساحة المعركة. وسنواصل ضرب منظمة حماس وتصفية الحسابات مع القتلة”.

وختم بقوله: “أتمنى العودة السريعة لجميع المختطفين، وأقوي عائلاتهم على أمل أن يحتضنوا أحباءهم قريبا”.

وفي 5 نوفمبر/كانون الثاني الماضي، أقال نتنياهو غالانت من منصبه وعين يسرائيل كاتس بدلا منه.