بندقية إسرائيلية بيد مقاتل فلسطيني خلال تسليم الأسرى في غزة (صورة)

غزة/سما/

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن مقاتلا من كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” ظهر خلال عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهو يحمل بندقية رشاشة غنمتها الحركة خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وقالت الهيئة إن مقاتل “القسام” كان يحمل بندقية رشاشة من طراز “نيغيف” يظهر على أسطوانتها السفلية نقشا عبريا يحمل اسم الرقيب الإسرائيلي “تومر ناغار” الذي قُتل خلال الهجوم على موقع “كيسوفيم” العسكري في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن “ناغار” كان جنديا في الكتيبة “501” التابعة للواء النخبة “غولاني”.

ولفتت الهيئة إلى أن “أُسْطُوانة” السلاح هي ما تعود للجندي القتيل، لكن السلاح نفسه يعود لجندي إسرائيلي آخر يمكن للجيش الإسرائيلي معرفته من خلال الرقم التسلسلي المنقوش على الرشاش نفسه.

وأشارت إلى أن حماس غنمت خلال اقتحامها للقواعد والمواقع العسكرية يوم 7 أكتوبر 2023، كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق السبت، أطلقت حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين في مدينة دير البلح، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وسط انتشار كثيف وغير مسبوق لعناصر “القسام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أسلحة إسرائيلية في أيدي مقاتلي “القسام” خلال مراسم إطلاق سراح أسرى إسرائيليين.