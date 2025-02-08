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حماس تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

السبت 08 فبراير 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين



غزة/سما/

حذرت حماس من استمرار عمليات التعذيب والإهمال الطبي التي تمارس من قبل إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين وذلك بعد تردي الحالة الصحة لأسرى تم تحريرهم في صفقة التبادل ضمن الدفعة الخامسة.


وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، "إن ما ظهر من ترد للحالة الصحية لأسرانا المحررين في صفقة التبادل التي جرت ظهر هذا اليوم ضمن الدفعة الخامسة وما سبقها، يكشف مجددا عن الحالة المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال".

وأضافت أن "العالم اليوم يشهد الفرق الكبير بين التعامل الإنساني والأخلاقي للمقاومة مع أسرى الاحتلال، مقابل التعامل القمعي والوحشي للاحتلال مع أسرانا".

وأشارت الحركة إلى أن تحويل سبعة أسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات ومن بينهم الأسير المحرر القيادي الشيخ جمال الطويل "يدلل على منهجية إدارة سجون الاحتلال في اعتداءاتها وتنكيلها بأسرانا دون مراعاة للسن أو للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها كثير من الأسرى، وهو ما يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تنتهج القتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون".

وحذرت حماس من "استمرار عمليات التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارس بحق أسرانا، ونجدد عهدنا بأن لا ندخر جهدا حتى نيل حريتهم وتبييض كافة السجون رغم أنف الاحتلال".

وقالت "ندعو جماهير شعبنا البطل، وفصائل شعبنا وقوانا، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتهم والعمل على إسناد الحركة الأسيرة بكل السبل الممكنة".

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية، إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

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وأفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل 7 أسرى بعد الإفراج عنهم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب وضعهم الصحي السيئ.

وسلمت "حماس" 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في وقت سابق اليوم، والذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، ليتم الطرفان دفعة التبادل الخامسة في إطار اتفاف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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