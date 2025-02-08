تعليق نجل مبارك على تصريحات ترامب حول غزة يثير تفاعلا

وشهدت الأيام الماضية، تحركات مصرية وأردنية رافضة لمخططات ترامب، الذي قال إنه يريد أن يرى الدولتين تستقبلان سكانا من غزة، لكن القاهرة وعمان رفضتا هذه التصريحات علنا وأكدتا تمسكهما بحل الدولتين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وعلق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات ترامب قائلا: "لف وارجع تاني، مكان من الأول يعنى كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق".

وتفاعل معلقون مع تصرحات ترامب التي اعتبروها تراجعا عن إصراره على فكرة التهجير، وقال معلق باسم خالد: "لازم يجيب ورا علشان قدامه عاصفة الأسود"، بينما تساءل "عماد قناوي" عن هدف تصرحات الرئيس الأمريكي: "بيأجل ولا بيلغي يا علاء بك؟".

ورأى مدون باسم "محمد" أن ترامب سيعود بفكرته من جديد، وقال إنه "لا أمان له، سيعود بطريقه أخرى".

تعليقات المدونين المصريين لم تخل من الفكاهة، فمحمد درويش، شبهه بالشخصية السينمائية المصرية الشهيرة "المعلم حنفي"، وقال في تعليق على موقع إكس: "حتنزل المرة دي. المعلم حنفي"، وفي تعليق آخر، اعتبر محمد راشد أنه "لازم العين الحمرا مع الناس دي".

وربط معلقون آخرون، ما اعتبره "تراجع الرئيس الأمريكي" بتحركات مصر وتلويحها باتفاقية السلام مع إسرائيل والتحركات العسكرية الأخيرة في سيناء.

ويوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من الصحفيين في البيت الأبيض، أنه "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة، الساعي إلى إخلائه من السكان وإعادة توطينهم في دول أخرى على رأسها مصر والأردن.

وفي القاهرة، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.

وشدد في اتصال مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه.

ورفضت عمان كذلك بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وقال الملك عبدالله الثاني، إن بلاده ترفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.