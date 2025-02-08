"النواب الليبي": تهجير سكان غزة جريمة ضد الإنسانية وتصريحات ترامب انحياز صارخ

طرابلس/سما/

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي أن تهجير سكان غزة جريمة ضد الإنسانية، وذلك في تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة.



وقالت اللجنة في بيان نشر اليوم السبت إن تصريحات ترامب لا تساعد جهود التهدئة وحلحلة الأزمة الراهنة، وتعتبر انحيازا صارخا وغير موضوعي، مؤكدة أنها تتنافى مع جميع العهود والمواثيق الدولية وتشكل انتهاكا إنسانيا خطيرا.

وشددت اللجنة على حق الفلسطينيين في "العودة إلى ديارهم بعد تهجيرهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023"، مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وسبق أن أعربت حكومتا الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عن رفضهما أي خطط أو ممارسات لتهجير الفلسطينيين.