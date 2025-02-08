عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تدعو لإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا والحد من معاناتهم

القدس المحتلة/سما/

أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بيانا قالت فيه إن الصور التي تم التقاطها أثناء عملية إطلاق سراح الأسرى الثلاثة اليوم تعكس حجم المعاناة الكبيرة التي مروا بها.



وأشار البيان إلى أن هذه الصور "دليل صارخ لا يترك مجالا للشك" على أن وضع الأسرى في غاية الخطورة، ولا يمكن تأخير العمل على إنقاذهم.

وأضافت العائلات في بيانها: "الأسرى ليس لديهم وقت! يجب علينا إخراج الجميع من هناك، حتى الأسير الأخير، الآن!"، مشددين على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة جميع الأسرى إلى ذويهم دون أي تأخير.

يأتي هذا البيان في ظل استمرار الجدل والتوتر حول مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث تطالب العائلات السلطات المعنية بالتحرك الفوري والسريع لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، معربة عن قلقها البالغ على حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المجتمع الدولي والجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وأكدت أنها لن تهدأ حتى يعود جميع الأسرى إلى أرض الوطن سالمين.

هذا وتسلم "الصليب الأحمر" اليوم السبت، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط حضور جماهيري واسع.