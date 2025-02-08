مؤيدون لفلسطين يواجهون غالانت في نيويورك: "مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟" (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

واجه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، موجة غضب من المؤيدين لفلسطين خلال زيارته مدينة نيويورك، حيث اتهموا غالانت بالمسؤولية عن مقتل آلاف الفلسطينيين ودعوا إلى محاسبته.

وأفاد موقع "واينت" العبري، بأنه أثناء مغادرة غالانت لمشروع تجاري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، تجمع عدد من المارة وصرخوا بعبارت وجهت لغالانت وهو في طريقه إلى السيارة: "موت 61,000 فلسطيني على أيديكم الملطخة بالدماء"، "لماذا يمكنكم أن تمشوا بحرية في شوارع نيويورك؟".

وبعد بضع دقائق ركب غالانت السيارة برفقة حراس الأمن وغادر المكان، ولم يصدر عنه أي تعليق علني خلال الحادثة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.