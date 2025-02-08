عمرو أديب يتحدث عن دلالات هدية نتنياهو لترامب.. لماذا سلاح من الذهب لا غصن زيتون؟ (فيديو)

القاهرة/سما/

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن الهدية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدل على "شخصية قاتل" خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وقال الإعلامي المصري، في تعليق عبر برنامجه "الحكاية"، إن "نتنياهو أهدى ترامب هدية تدل على شخصية قاتل".

وأشار إلى أن "نتنياهو أهدى ترامب جهاز بيجر مصنوعا من الذهب"، موضحا: "أعطاه بيجر ذهب، العملية التي قام بها ضد حزب الله، قال له هذا قتلنا به".

وأضاف: "تخيل؟! لم يعطه مثلا هدية غصنا من الزيتون ولا الشمعدان (اليهودي).. خالص، أعطاه بيجر ذهب، والثاني طبعا الموضوع على هواه إن الولد شاطر، اللي هو إيه الهدية الجميلة التي أنت جايبها لي".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، عن صورة لهدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شكل جهاز "بيجر" ذهبي.

وأعرب ترامب عن إعجابه بالهدية، واصفا عمليات "البيجر" بأنها "عملية عظيمة"، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة البيجر التي انفجرت بعدد من عناصر "حزب الله" في لبنان في سبتمبر الماضي.

يذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان وسوريا سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، أبرزها أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.