الأسير الإداري جمال الطويل يتحرر بعد سنوات من الاعتقال والمعاناة المستمرة

رام الله/سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني تحرر الأسير جمال محمد فرح الطويل ضمن الدفعة الخامسة من صفقة "طوفان الأحرار" والذي يعد أحد أبرز المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.



وأوضح نادي الأسير نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير جمال محمد فرح الطويل والبالغ من العمر 61 عاما، وهو من مدينة البيرة شمالي الضفة الغربية يعد من أبرز المعتقلين الإداريين الذين تحرروا اليوم ضمن الدفعة الخامسة في المرحلة الأولى للصفقة.

وأمضى فرح أكثر من 18 عاما في السجون الإسرائيلية، تعرض خلالها لظروف اعتقال قاسية، بما في ذلك التعذيب الممنهج والتنكيل والحرمان من الرعاية الطبية.



وواجه الطويل الاعتقال الإداري بشكل متكرر منذ عام 1989، حيث اعتقل لأول مرة وهو في سن الـ16. وتعرض للإبعاد إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992، قبل أن يعود إلى أرض الوطن عام 1993.

ومنذ ذلك الحين، توالت فترات اعتقاله الإداري، حيث أمضى فترات طويلة دون تهم محددة، بما في ذلك خمس سنوات وسبعة أشهر بين عامي 2002 و2007، وفترات أخرى متقطعة حتى عام 2013.

في عام 2021، خاض الطويل إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنته بشرى الطويل، التي كانت أيضا رهن الاعتقال الإداري. وقد تحررت بشرى مؤخرا ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى للصفقة نفسها.

الأسير الطويل، الحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة القدس، يترك خلفه تاريخا طويلا من النضال، حيث تعرض غالبية أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته، للاعتقال في فترات مختلفة.

يذكر أن الأسير الطويل خرج من الأسر اليوم بوضع صحي صعب نتيجة الظروف القاسية التي تعرض لها خلال اعتقاله، مما يسلط الضوء مرة أخرى على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.