خامنئي خلال استقباله “حماس”: هزمتم اسرائيل وامربكا وأهل غزة أصبحوا “نموذجاً بالمقاومة

طهران / وكالات /

استقبل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، صباح اليوم السبت، رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، وأعضاء من المكتب السياسي للحركة.

وقال خامنئي خلال اللقاء إنّ حماس “هزمت الكيان الصهيوني وأميركا” ولم تسمح بتحقيق أيّ من أهدافهما، مُشيراً إلى أن أهل غزة أصبحوا “نموذجاً لكلّ أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة”.

وأكّد أنّ قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني، مُضيفاً أنّ “انتصار فلسطين قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين”.

وشدّد قائد الثورة الإسلامية على أنّ “إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء”، مؤكّداً أنّ التهديدات الأميركية الأخيرة للشعب الإيراني “ليس لها أيّ تأثير على عقليّة الشعب والمسؤولين الإيرانيين”.

وأثنى خامنئي على مفاوضي المقاومة الفلسطينية، ووصف تحقيق الاتفاق بالأمر العظيم، حيث قال: “اليوم، من واجب العالم الإسلامي بأسره وكلّ أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه”.