  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خامنئي خلال استقباله “حماس”: هزمتم اسرائيل وامربكا وأهل غزة أصبحوا “نموذجاً بالمقاومة

السبت 08 فبراير 2025 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي خلال استقباله “حماس”: هزمتم اسرائيل وامربكا وأهل غزة أصبحوا “نموذجاً بالمقاومة



طهران / وكالات /

استقبل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، صباح اليوم السبت، رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، وأعضاء من المكتب السياسي للحركة.
وقال خامنئي خلال اللقاء إنّ حماس “هزمت الكيان الصهيوني وأميركا” ولم تسمح بتحقيق أيّ من أهدافهما، مُشيراً إلى أن أهل غزة أصبحوا “نموذجاً لكلّ أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة”.
وأكّد أنّ قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني، مُضيفاً أنّ “انتصار فلسطين قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين”.
وشدّد قائد الثورة الإسلامية على أنّ “إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء”، مؤكّداً أنّ التهديدات الأميركية الأخيرة للشعب الإيراني “ليس لها أيّ تأثير على عقليّة الشعب والمسؤولين الإيرانيين”.

وأثنى خامنئي على مفاوضي المقاومة الفلسطينية، ووصف تحقيق الاتفاق بالأمر العظيم، حيث قال: “اليوم، من واجب العالم الإسلامي بأسره وكلّ أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه”.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

الكشف عن صاحب خطة تهجير مواطني غزة..

كاتس يستفز المصريين.. والقاهرة تبدي غضبها

تهديد أمريكي لرئيس عربي بـ”مصير الأسد” يفجر غضبا وجدلا واسعين..

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يفرج عن الدفعة الخامسة من الاسرى ضمن صفقة غزة..

مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الاسرى بغزة لن تمر مرور الكرام

سلاحٌ قتّالٌ لمُحاربة إسرائيل.. مُخدِّر (كيبتاغون) يغزو أسواق الدولة العبرية ويُباع بالملاهي الليليّة..

لأول مرة.. كتائب القسام تطلق سراح 3 إسرائيليين من وسط قطاع غزة

ed29043a-c3f9-405c-92d9-37eb0e1c65ee

كتائب القسام ترفع لافتة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" على منصة تسليم الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية