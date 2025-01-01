الولايات المتحدة تمنح إسرائيل "ام القنابل"..

واشنطن / وكالات /

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، نية واشنطن نقل أحد أقوى أنظمة الأسلحة غير النووية، المعروفة باسم "أم القنابل"، إلى إسرائيل، كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية لأول مرة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، قال ويتكوف إن البنتاغون سيرسل إلى إسرائيل قنبلة GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast، وهي قنبلة ضخمة تزن 11 طناً وقادرة على تدمير المخابئ العميقة تحت الأرض.

وتعتبر "أم القنابل" واحدة من أقوى القنابل غير النووية، إذ تزن 11 طناً، وهي قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض، بما في ذلك ما يعتقد أنها منشآت نووية إيرانية.

وتشير "بيلد" إلى أن رؤساء الولايات المتحدة رفضوا في السابق توريد هذه الأسلحة لإسرائيل خوفا من التصعيد.

وتعتبر هذه الشحنات المخطط لها أيضًا بمثابة إشارة إلى الاتجاه المستقبلي لإسرائيل في التعامل مع إيران، بما في ذلك منشآتها النووية.

كانت هذه القنابل الضخمة على قائمة أمنيات إسرائيل منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن كل رئيس أمريكي من جورج دبليو بوش إلى جو بايدن رفض تصديرها، بما في ذلك ترامب خلال ولايته الأولى.

وجاءت عملية تصدير الأسلحة المذكورة في إطار الإعلان الرسمي الذي أصدرته إدارة ترامب أمام الكونجرس الأمريكي بشأن صفقة أسلحة مخططة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار. وهذه صفقة أسلحة روجت لها إدارة بايدن ويجري تنفيذها الآن من قبل إدارة ترامب.

وتتضمن الصفقة نحو 18 ألف قنبلة للطائرات، على أن يبدأ تسليمها في عام 2025. وتتضمن الصفقة أيضا 3 آلاف صاروخ لطائرات الهليكوبتر القتالية وطائرات بدون طيار من طراز "هيلفاير"، على أن يبدأ تسليمها في عام 2028.