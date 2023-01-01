الاحتلال يفرج عن الدفعة الخامسة من الاسرى ضمن صفقة غزة..

غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم، عن الدفعة الخامسة من الاسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة الخامسة، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

واحتشد مئات المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، رافعين العلم الفلسطيني.

وغادرت حافلة تقل اسرى فلسطيينيين سجن عوفر نحو رام الله، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيتونيا بالتزامن مع وصول الحافلة التي تقل الاسرى المحررين لمنع أي مظاهر فرح أو احتفالات.

ونقل بعض الأسرى إلى الرعاية الصحية نظرا لبعض الحالات الصعبة.

وطلبت قوات الاحتلال من الصحافيين مغادرة محيط سجن عوفر ومنعتهم من التغطية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين".

وسيتحرر 18 أسيرًا من المؤبدات و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية و111 أسيرًا من أسرى القطاع مقابل 3 اسرى إسرائيليين.