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عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يدخل يومه التاسع عشر

السبت 08 فبراير 2025 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يدخل يومه التاسع عشر



جنين/ سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع عشر على التوالي مخلفا، 25 شهيدا وعشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين، حيث اعتقلت فجر اليوم السبت ثلاثة مواطنين من بلدة اليامون غربا، فيما اقتحمت الليلة الماضية، بلدة يعبد جنوبا واعتقلت شابين.

وفي مدينة جنين احتجزت قوات الاحتلال مركبة في محيط دوار الجلبوني واعتدت على من فيها بالضرب بعد تفتيشها، ثم اعتقلتهم. 

وهدمت جرافات الاحتلال عددا من منازل وممتلكات المواطنين في حي الهدف وواد برقين.

وتستمر آليات الاحتلال العسكرية حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيس الواصل اليه، حيث تعاني أقسام المستشفى من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على محاولة ايصال المياه للمستشفى عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة بسبب منع الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من دخول المستشفى.

ويستمر نسف المنازل وحرقها في مخيم جنين لليوم التاسع عشر على التوالي، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية مترافقة مع الجرافات إلى مدنية ومخيم جنين.

ويتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء من المخيم ومحيطه، وانقطاع المياه بسبب تدمير البنية التحتية ومنع فرق عمل البلدية من اصلاح شبكة المياه وخطوط الكهرباء.

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