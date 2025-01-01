القدس المحتلة / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية: الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة رئيس الحكومة الأسبق

- توسيم الفريق الرجوب بوسام الاستحقاق الكشفي التونسي ووسام القائد المؤسس الليبي

- "الجنائية الدولية" ترد على عقوبات ترامب بالتأكيد على مواصلة تحقيق العدالة

- استشهاد طفل من كفر اللبد والاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون

- محللون: السعودية ليست دولة تابعة للولايات المتحدة ولا تتلقى إملاءات من ترامب

- مسيرات ووقفات في الأردن دعما لشعبنا ورفضا للتهجير

- إيرلندا تعلن دعما إضافيا للأونروا بقيمة 20 مليون يورو

- السيسي وغوتيريش يؤكدان ضرورة بقاء الفلسطينيين في أرضهم ومصر تكثف اتصالاتها للتأكيد على رفض التهجير

* الأيام:

- تفجير منازل في مخيم جنين وقصف بمسيرات في طمون وحصار متواصل على طولكرم وطوباس

- اليوم.. الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا وثلاثة إسرائيليين

- بلدة طمون تحت الحصار المتواصل وعائلات بلا طعام ومياه منذ 6 أيام

- إسرائيل ترحب، ودول العالم تندد بعقوبات ترامب على "الجنائية الدولية"

- ترامب: سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية" و"لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحنا

- توجه نحو عقد قمة عربية استثنائية في القاهرة قريبًا لرفض خطة التهجير

- القطاع: استشهاد طفل بانفجار مقذوف وإصابات بإطلاق نار تجاه مواطنين

* القدس:

- 79 دولة تحذر من تقويض "الجنائية"

- ترامب: لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة

- تفجير منازل وتدمير الطرق والبنية التحتية.. الدفع بتعزيزات تحت قصف بالمسيرات

- 183 أسيرا يعانقون الحرية اليوم

- استشهاد الطفل صدام حسين

- 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى