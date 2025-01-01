أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية: الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* الحياة الجديدة:
- الرئيس يعزي نظيره الجزائري بوفاة رئيس الحكومة الأسبق
- توسيم الفريق الرجوب بوسام الاستحقاق الكشفي التونسي ووسام القائد المؤسس الليبي
- "الجنائية الدولية" ترد على عقوبات ترامب بالتأكيد على مواصلة تحقيق العدالة
- استشهاد طفل من كفر اللبد والاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون
- محللون: السعودية ليست دولة تابعة للولايات المتحدة ولا تتلقى إملاءات من ترامب
- مسيرات ووقفات في الأردن دعما لشعبنا ورفضا للتهجير
- إيرلندا تعلن دعما إضافيا للأونروا بقيمة 20 مليون يورو
- السيسي وغوتيريش يؤكدان ضرورة بقاء الفلسطينيين في أرضهم ومصر تكثف اتصالاتها للتأكيد على رفض التهجير
* الأيام:
- تفجير منازل في مخيم جنين وقصف بمسيرات في طمون وحصار متواصل على طولكرم وطوباس
- اليوم.. الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا وثلاثة إسرائيليين
- بلدة طمون تحت الحصار المتواصل وعائلات بلا طعام ومياه منذ 6 أيام
- إسرائيل ترحب، ودول العالم تندد بعقوبات ترامب على "الجنائية الدولية"
- ترامب: سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية" و"لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحنا
- توجه نحو عقد قمة عربية استثنائية في القاهرة قريبًا لرفض خطة التهجير
- القطاع: استشهاد طفل بانفجار مقذوف وإصابات بإطلاق نار تجاه مواطنين
* القدس:
- 79 دولة تحذر من تقويض "الجنائية"
- ترامب: لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة
- تفجير منازل وتدمير الطرق والبنية التحتية.. الدفع بتعزيزات تحت قصف بالمسيرات
- 183 أسيرا يعانقون الحرية اليوم
- استشهاد الطفل صدام حسين
- 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى