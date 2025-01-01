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موريتانيا: تظاهرة حاشدة احتجاجًا على مخطط ترامب لتهجير غزة

السبت 08 فبراير 2025 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا: تظاهرة حاشدة احتجاجًا على مخطط ترامب لتهجير غزة



نواكشوط/ وكالات/

تظاهر مئات الموريتانيين أمام سفارة واشنطن في نواكشوط، رفضًا لمخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية والموريتانية، ورددوا شعارات تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تدمير غزة، ووصفوها بأنها "أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي في حربه المدمرة على القطاع".

وطالب المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية بتنظيم احتجاجات واسعة أمام السفارات الأميركية من أجل إجبار ترامب على التراجع عن تصريحاته.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن، أمس الجمعة، أنه "ليس مستعجلاً" بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.

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