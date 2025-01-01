  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مداهمات واعتداءات خلال اقتحام منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالضفة..

السبت 08 فبراير 2025 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات واعتداءات خلال اقتحام منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالضفة..



رام الله/سما/

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، منازل عدد من ذوي الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة الاسرى.

وأفادت مصادر محلية انه تم نقل الأسير المحرر فخري البرغوثي للعلاج بعد اعتداء جنود إسرائيليين عليه بالضرب عقب اقتحام منزله في بلدة كوبر شمال رام الله فجر اليوم لتهديد العائلة بعدم الاحتفال بالإفراج عن نجله الأسير شادي البرغوثي في إطار الصفقة. 

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن حملة المداهمات اليوم السبت شملت منازل الأسرى في مختلف مدن وقرى محافظات الضفة.

ووفقا للبيان فقد عمدت القوات الإسرائيلية خلال المداهمات إلى تخريب محتويات المنازل.

وفي ذات السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

كاتس يستفز المصريين.. والقاهرة تبدي غضبها

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

الكشف عن خطة جيش الاحتلال لإحباط سيناريو "الـ 7 من اكتوبر" في الضفة ...

الأخبار الرئيسية

ed29043a-c3f9-405c-92d9-37eb0e1c65ee

كتائب القسام ترفع لافتة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" على منصة تسليم الأسرى

34ef13d2-acb6-448f-a489-94a71d0b0822

اليوم 21 من وقف إطلاق النار: تبادل للاسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين

67a65a5e4236046a962feccd

ترامب: لن نرسل قواتنا إلى غزة وإسرائيل ستضمن الأمن هناك

67a50c95423604241e61e61c

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

67a4d0fe4236043f362d2bf9

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية