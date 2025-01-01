مداهمات واعتداءات خلال اقتحام منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالضفة..

رام الله/سما/

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، منازل عدد من ذوي الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة الاسرى.

وأفادت مصادر محلية انه تم نقل الأسير المحرر فخري البرغوثي للعلاج بعد اعتداء جنود إسرائيليين عليه بالضرب عقب اقتحام منزله في بلدة كوبر شمال رام الله فجر اليوم لتهديد العائلة بعدم الاحتفال بالإفراج عن نجله الأسير شادي البرغوثي في إطار الصفقة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن حملة المداهمات اليوم السبت شملت منازل الأسرى في مختلف مدن وقرى محافظات الضفة.

ووفقا للبيان فقد عمدت القوات الإسرائيلية خلال المداهمات إلى تخريب محتويات المنازل.

وفي ذات السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين".