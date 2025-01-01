عدوان الاحتلال يتواصل في بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم السابع ..

طوباس/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ7 على التوالي، عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الجمعة، خمسة مواطنين هم: سامر صبحي بني عودة، ومحمود حامد بني عودة من طمون، وعماد أحمد صبح، وأحمد رسلان، وأنس جبر زلط من مخيم الفارعة، إضافة إلى احتجاز العشرات والتحقيق الميداني معهم.

وأضاف أن مجمل المعتقلين منذ بداية العدوان على طمون ومخيم الفارعة بلغ 80 معتقلا غالبيتهم من بلدة طمون، أفرج لاحقا عن 59 منهم، فيما بقي 21 معتقلا لدى الاحتلال.

وما زالت جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة، فيما لا تزال خطوط مياه رئيسية منقطعة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من طمون ومخيم الفارعة.

وتواجه بلدة طمون خسائر زراعية متصاعدة منذ بداية العدوان، بسبب عدم تمكن المزارعين من الوصول لأراضيهم وجني محاصيلهم والعناية بها، إضافة إلى ذلك لم يتمكن مربو المواشي والثروة الحيوانية من الوصول إلى مزارع المواشي والدواجن حتى الآن، علما أنها تحتاج لمتابعة وسقاية وأعلاف، وهو ما يهدد بنفوق أعداد كبيرة منها وحدوث خسائر كبيرة في هذا المجال.