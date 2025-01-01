  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عدوان الاحتلال يتواصل في بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم السابع ..

السبت 08 فبراير 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان الاحتلال يتواصل في بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم السابع ..



طوباس/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ7 على التوالي، عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الجمعة، خمسة مواطنين هم: سامر صبحي بني عودة، ومحمود حامد بني عودة من طمون، وعماد أحمد صبح، وأحمد رسلان، وأنس جبر زلط من مخيم الفارعة، إضافة إلى احتجاز العشرات والتحقيق الميداني معهم.

وأضاف أن مجمل المعتقلين منذ بداية العدوان على طمون ومخيم الفارعة بلغ 80 معتقلا غالبيتهم من بلدة طمون، أفرج لاحقا عن 59 منهم، فيما بقي 21 معتقلا لدى الاحتلال.

وما زالت جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة، فيما لا تزال خطوط مياه رئيسية منقطعة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من طمون ومخيم الفارعة.

وتواجه بلدة طمون خسائر زراعية متصاعدة منذ بداية العدوان، بسبب عدم تمكن المزارعين من الوصول لأراضيهم وجني محاصيلهم والعناية بها، إضافة إلى ذلك لم يتمكن مربو المواشي والثروة الحيوانية من الوصول إلى مزارع المواشي والدواجن حتى الآن، علما أنها تحتاج لمتابعة وسقاية وأعلاف، وهو ما يهدد بنفوق أعداد كبيرة منها وحدوث خسائر كبيرة في هذا المجال.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

كاتس يستفز المصريين.. والقاهرة تبدي غضبها

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

الكشف عن خطة جيش الاحتلال لإحباط سيناريو "الـ 7 من اكتوبر" في الضفة ...

الأخبار الرئيسية

ed29043a-c3f9-405c-92d9-37eb0e1c65ee

كتائب القسام ترفع لافتة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" على منصة تسليم الأسرى

34ef13d2-acb6-448f-a489-94a71d0b0822

اليوم 21 من وقف إطلاق النار: تبادل للاسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين

67a65a5e4236046a962feccd

ترامب: لن نرسل قواتنا إلى غزة وإسرائيل ستضمن الأمن هناك

67a50c95423604241e61e61c

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

67a4d0fe4236043f362d2bf9

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية