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طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة

السبت 08 فبراير 2025 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة



رام الله/سما/

يكون اليوم السبت الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون غائم جزئي والجو شديد البرودة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 09/02/2025: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق خاصة في ساعات المساء والليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأثنين 10/02/2025: يكون الجو غائم جزئي الى غائم شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 11/02/2025:يكون الجو غائم جزئي الى غائم وبارد الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين من تدني مدة الرؤية الأفقية ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .

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