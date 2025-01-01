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اليوم 21 من وقف إطلاق النار: تبادل للاسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين

السبت 08 فبراير 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 21 من وقف إطلاق النار: تبادل للاسرى وفتح طريق صلاح الدين بالاتجاهين



غزة/سما/

تجري في قطاع غزة المرحلة الخامسة من عمليات التبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وقررت كتائب القسام الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل 183 اسيرا فلسطينيا منهم 72 محكومين بالمؤبد والأحكام العالية.
ومن المقرر ان تجري عملية التبادل في دير البلح وسط قطاع غزة .
وسيتحرر 42 اسيرا إلى الضفة الغربية وسبعة أبعاد والبقية إلى قطاع غزة.
وفي ذات السياق، فتحت طريق صلاح الدين التي تربط وسط وجنوب القطاع مع مدينة غزة بالاتجاهين لأول مرة منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة.
واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية في رفح وشرق خان يونس من خلال إطلاق نار متقطع.

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