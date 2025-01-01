%47 من الإسرائيليين مقتنعون بأن خطة ترامب لتهجير الغزيين قابلة للتنفيذ

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة، أن 47% من الجمهور الإسرائيلي مقتنعون بوجود احتمال لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة.



وأيد خطة التهجير 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف، فيما قال 38% إنهم غير مقتنعين بأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة يمكن أن ترى النور، وأيد هذا الرأي جميع ناخبي الأحزاب العربية و58% من ناخبي الأحزاب الصهيونية في المعارضة، وقال 15% إنهم لا يعرفون إذا كانت خطة التهجير ستنفذ أم لا.

ويعتقد 40% من الجمهور أن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس سينفذ بالكامل، فيما يعتقد 29% أنه لن يُنفذ، وقال 31% إنهم يجدون صعوبة في الإجابة.

ويتبين من الاستطلاع أن 48% من ناخبي أحزاب الائتلاف يعتقدون أن اتفاق تبادل الأسرى سينفذ بالكامل، بينما يعتقد 23% إنه لا ينفذ بالكامل، وقال 36% من ناخبي أحزاب المعارض إن الاتفاق سينفذ بالكامل، مقابل 36% الذي يعتقدون أنه لن ينفذ بالكامل.

وارتفعت شعبية أحزاب الائتلاف في أعقاب خطة تهجير الغزيين، التي استعرضها ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي حال إجراء انتخابات للكنيست الآن، فإن أحزاب الائتلاف ستحصل على 53 مقعدا، بينما حصلت على 49 مقعدا في استطلاع الصحيفة الأسبوع الماضي، وتراجع تمثيل الأحزاب الصهيونية من 61 مقعدا إلى 57 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

وفي هذه الحالة، سيحصل حزب الليكود على 24 مقعدا، مقابل 21 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي، "المعسكر الوطني" تراجع من 19 إلى 17 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" 15 مقعدا، و"ييش عتيد" تراجع من 14 إلى 13 مقعدا، كذلك تراجع حزب الديمقراطيين من 13 إلى 12 مقعدا.

واستقر حزب شاس على 9 مقاعد، بينما ارتفع تمثيل حزب "عوتسما يهوديت" من 8 إلى 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد مقابل 5 الأسبوع الماضي، والقائمة الموحدة تتراجع من 5 إلى 4 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، فإنه سيحصل على 24 مقعدا، أي أقل بمقعدين من الأسبوع الماضي، بينما يحصل الليكود على 22 مقعدا، وستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت ممثلة بـ63 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 47 مقعدا، وعشرة مقاعد للأحزاب العربية.