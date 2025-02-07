ترامب: لن نرسل قواتنا إلى غزة وإسرائيل ستضمن الأمن هناك

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يخطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، وأن إسرائيل ستكون المسؤولة عن توفير الأمن في المنطقة.



وقال ترامب للصحفيين قبل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني: "نحن لا نتحدث عن إرسال قوات على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إسرائيل ستوفر الأمن في المنطقة، وستكون مسؤولة عن "مراقبة الأمن هناك".

ويوم أمس الخميس، قال ترامب إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة عند انتهاء القتال، وإن الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمنا.

وأضاف: "سيكون لديهم في الواقع فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارا. ستبدأ الولايات المتحدة، بالعمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحدا من أعظم وأروع التطورات من نوعها على وجه الأرض. لن تكون هناك حاجة لجنود من قبل الولايات المتحدة وسيعم الاستقرار في المنطقة".

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف ترامب يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة من حلفاء وخصوم الولايات المتحدة الذين أجمعوا على دعمهم لـ"حل الدولتين".