برلماني مصري يطالب بطرد سفراء "إسرائيل" من الدول العربية

وقال عضو مجلس النواب المصري رياض عبد الستار، الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين عنيفة للغاية ولا يمكن قبولها وتتطلب موقفا عربيا موحدا، كذلك لكبح جماح رئيس وزراء الاحتلال.

ودعا إلى تشكيل قوة عسكرية عربية في مواجهة أية مخططات خبيثة تطال المنطقة ولتكون حائط صد ضد أي أطماع خارجية أسوة بحلف شمال الأطلسي.

وأكد الرفض المصري القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء تلك التي تروج لها إدارة ترامب أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه المخططات انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي، وتعيد إنتاج مأساة النكبة بصورتها الأكثر قسوة.

وأضاف البرلماني المصري أن بلاده لن تسمح بأن تكون أرضا لتصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير شعب أعزل من أرضه التاريخية، منوها بضرورة العمل على تدفق المساعدات إلى غزة، وقال: "من واجبنا كعرب ومسلمين أن نتحرك فورا لإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في مواجهة البرد القارص الذي يفتك بالأطفال والمرضى وكبار السن".

وكانت مصر والأردن قد رفضا بشكل صارم دعوة ترامب، لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وشددا على أن التهجير "خط أحمر" وأنهما لن يقبلا بتصفية القضية الفلسطينية، ويتمسكان بحل الدولتين وفق المقررات الشرعية.

وفي الأردن، اقترح عدد من النواب إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ووفق المقترح فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف "عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل".

وشدد النواب الأردنيون على أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، مؤكدين رفضهم المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.