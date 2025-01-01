تفاعل واسع مع ظهور الأمير تركي الفيصل بالكوفية الفلسطينية على CNN

حظي ظهور الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، على قناة CNN الأمريكية مرتديا الكوفية الفلسطينية ليعلق على خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، تفاعلا واسعا.

ووجه الفيصل، في لقائه مع القناة الأمريكية، انتقادات واسعة للرئيس الأمريكي ومقترحاته بتهجير سكان القطاع وإعادة توطينهم في دول أخرى، لكن ما أثار الانتباه والإعجاب لدى كثير من المتابعين هو ارتداؤه الكوفية الفلسطينية، ووصف البعض الأمر بأنه "وظفها بذكاء".

وفي حديثه قال الفيصل، إن "ما خرج من ترامب غير قابل للاستيعاب، لقد رفضت باحترام إضافة المزيد من التعليقات غير المحترمة"، وأكد أن "المشكلة في فلسطين ليست الفلسطينيين بل هي الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد الفيصل، على أنه من الخيال الاعتقاد بأن التطهير العرقي في القرن الـ21 يمكن التسامح معه عالميا.

وقال حساب "خالد القاضي"، إن "الأمير تركي الفيصل ظهر على السي إن إن بالكوفية الفلسطينية غاضبا بعد تصريحات ترامب الأخيرة".

وأشار "إياد الحمود" إلى أن الرسالة واضحة لترامب، وأن "الأمير تركي الفيصل غالبا ما يرتدي الغترة البيضاء، لكنه هذه المرة ارتدى الكوفية الفلسطينية في رسالة واضحة لترامب".

فيما قال حساب باسم "كويتي حر"، إنه "ليس غريبا على الأمير تركي الفيصل الظهور وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، هذا والده الملك فيصل بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، له مواقف راسخه عبر التاريخ".

وعلق "أحمد داوود" على رمزية الرفض المطلق لخطة ترامب، قائلا إن "الأمير السعودي ظهر على القناة مرتديا الكوفية الفلسطينية في إشارة رمزية للرفض المطلق لخطة ترمب ودعم ثبات الفلسطينيين".

حساب "صلاح الغيدان"، تحدث كذلك عن رمزية الكوفية، وقال إن الفيصل وظفها بذكاء: "شوفوا رمزية الكوفية الفلسطينية التي وظفها بذكاء نجل الملك فيصل الأمير المحبوب تركي الفيصل".

أما "فيصل بن ناصر" فيرى أن رسالة الأمير واضحة ويزيدها وضوحا قوله إن اقتراح الرئيس ترامب تهجير أهل غزة سيعني المزيد من الصراع والمزيد من الدماء.