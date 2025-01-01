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السيسي وغوتيريش يؤكدان رفض إخلاء قطاع غزة من السكان ويتمسكان بحل الدولتين

السبت 08 فبراير 2025 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وغوتيريش يؤكدان رفض إخلاء قطاع غزة من السكان ويتمسكان بحل الدولتين



القاهرة/سما/

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال بينهما، على ضرورة الإسراع في بدء إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية.

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من غوتيريش اليوم الجمعة تناول -بحسب بيان للرئاسة المصرية- جهود القاهرة المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الاتصال أكد رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، والتشديد على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

كما أكد السيسي وغوتيريش على ضرورة أن يكون حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية وفقا لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.

وشددا كذلك على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، وأكد السيسي، حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.

#السيسي

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