  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تكشف عن مشاورات مكثفة مع الدول العربية ضد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

السبت 08 فبراير 2025 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تكشف عن مشاورات مكثفة مع الدول العربية ضد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين



القاهرة/سما/

أفادت الخارجية المصرية الجمعة، بأن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى على مدار الساعات الماضية اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، لتنسيق المواقف والتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية.

وشملت الاتصالات وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وتأتي الاتصالات بحسب الوزارة، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.

ونوهت الوزارة أن هذه التصورات والأفكار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وأشارت إلى أن الاتصالات عكست إجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت أن عبد العاطي استعرض جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كافة بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة.

وشدد الوزير المصري على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد بيان الوزارة التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

كاتس يستفز المصريين.. والقاهرة تبدي غضبها

الأخبار الرئيسية

67a65a5e4236046a962feccd

ترامب: لن نرسل قواتنا إلى غزة وإسرائيل ستضمن الأمن هناك

67a50c95423604241e61e61c

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

67a4d0fe4236043f362d2bf9

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

67a4af1c4c59b733ac07a30f

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية