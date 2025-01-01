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برنامج الأغذية العالمي يناشد المجتمع الدولي دعم ملايين الفلسطينيين في غزة

السبت 08 فبراير 2025 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يناشد المجتمع الدولي دعم ملايين الفلسطينيين في غزة



غزة/سما/

ناشد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة على إعادة بناء حياتهم.


وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات لأكثر من 525 ألف شخص من خلال طرود غذائية ووجبات ساخنة، ويعمل على تشغيل 22 مخبزا في أنحاء قطاع غزة.

وقال سكاو، عقب زيارة استغرقت يومين شملت محطات في 3 مدن بقطاع غزة (جباليا وغزة وخان يونس): "هذه خطوة قوية في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية".

وأشار إلى أن "حجم الاحتياجات هائل، ويجب الحفاظ على التقدم، ويجب أن يستمر وقف إطلاق النار".

ودعا سكاو، إلى التعاون الواسع في استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والمأوى وإعادة الأطفال إلى المدارس.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر أكثر من 15 شهرا، وكانت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق وصفت الوضع في القطاع وخاصة شطره الشمالي بـ"الكارثي".

وبدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بالتزامن مع تبادل أوائل الأسرى والمعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، الإ أن النازحين بغزة داخل خيام القماش والنايلون يعانون من ظروف معيشية قاسية جراء خاصة مع فصل الشتاء.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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