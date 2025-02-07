  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد طفل من بلدة كفر اللبد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الجمعة 07 فبراير 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل من بلدة كفر اللبد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال



طولكرم/سما/

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل صدام حسين إياد رجب (7 سنوات) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وقالت المصادر وعائلة الطفل رجب إنه استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، حيث من المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدا السبت إلى مسقط رأسه، كفر اللبد.

وكان الشهيد رجب أصيب مساء الثلاثاء في الثامن والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها.

وكان مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام يظهر لحظة إصابة الطفل رجب برصاص الاحتلال في صدره، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألما.

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة.

الأكثر قراءة اليوم

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

الكشف عن خطة جيش الاحتلال لإحباط سيناريو "الـ 7 من اكتوبر" في الضفة ...

الأخبار الرئيسية

67a50c95423604241e61e61c

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

67a4d0fe4236043f362d2bf9

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

67a4af1c4c59b733ac07a30f

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

photo_2025-02-07_18-06-10

أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية