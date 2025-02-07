استشهاد طفل من بلدة كفر اللبد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

طولكرم/سما/

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل صدام حسين إياد رجب (7 سنوات) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وقالت المصادر وعائلة الطفل رجب إنه استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، حيث من المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدا السبت إلى مسقط رأسه، كفر اللبد.

وكان الشهيد رجب أصيب مساء الثلاثاء في الثامن والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها.

وكان مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام يظهر لحظة إصابة الطفل رجب برصاص الاحتلال في صدره، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألما.

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة.