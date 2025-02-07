واشنطن: نقل الفلسطينيين إلى خارج غزة سيكون مؤقتا

واشنطن/سما/

بدا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متناقضا مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عندما تحدث عن اقتراح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن "هذه ستكون مجرد خطوة مؤقتة".



وقال روبيو في مؤتمر صحفي بجمهورية الدومينيكان: "أعتقد أن هذه هي الحقيقة الواقعية، ومن أجل إصلاح مكان مثل هذا، سيحتاج الناس للعيش في مكان آخر بشكل مؤقت".



وأضاف أن قطاع غزة "ليس صالحا للعيش".

وحاول كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية، التراجع عن فكرة أن "ترامب يريد النقل الدائم للفلسطينيين من غزة".

لكن ترامب عاد إلى منصته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من يوم الخميس ليؤكد أن "الولايات المتحدة يمكن أن تتولى غزة دون إرسال جنود، وأن الفلسطينيين سيتم إعادة توطينهم في مكان آخر في المنطقة في منازل جديدة وحديثة وسيكون لديهم فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارا".

وفي الأيام الماضية، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لمصر والأردن، استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، الذي قال إنه يجب خروج السكان منه لإعادة إعماره، وهو أمر رفضته الدولتان بشكل صارم.

ولقيت فكرة ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن رفضا فلسطينيا وعربيا، وتنديدا من دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي، فيما أشاد مسؤولون إسرائيليون باقتراح ترامب.