روبيو يعلق على قرار ترامب وقف المساعدات الأمريكية الخارجية باستثناء مصر وإسرائيل

واشنطن/سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الدولية ولكنها ستكون مساعدات ذات معنى وتتماشى مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.



وقال روبيو في مؤتمر صحفي في جمهورية الدومينيكان: "الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الدولية. ولكنها ستكون مساعدات ذات معنى وتلبي مصالحنا الوطنية".

وفي أواخر يناير الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين تعليق برامج المساعدات للدول الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا، وباستثناء مصر وإسرائيل.

وسبق أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.

وحسب معلومات صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين توجهوا إلى الخارجية بطلب استثناء البرامج الخاصة بأوكرانيا من تعليق المساعدات.

يذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كانت تقدم من خلال آليتين، إحداهما مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAID) التي كانت تقضي بتمويل شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الأمريكية بشكل مباشر، والثانية هي سلطة السحب الرئاسي (PDA) التي تسمح بتقديم المساعدات من المخزونات الأمريكية القائمة دون التشاور الإضافي مع الكونغرس.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا عبر مختلف البرامج.