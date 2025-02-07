مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

واشنطن/سما/

قال دانيل ليفي، المستشار السابق بالحكومة الإسرائيلية، إن الأفكار التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة تعود في الأصل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر ليفي في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN الأمريكية، أن خطط ترامب بشأن قطاع غزة هي أفكار ذهب بها الوزير رون ديرمر المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض، لكنها تتطلب في الواقع تواجدا على الأرض، وبالتالي القتال مع كتائب القسام التي عززت أعدادها، متسائلا: "هل سنرى أكياس جثث أمريكية؟ هل هذه أولوية إدارة ترامب في فترة ولايته الثانية؟".

وأضاف أن هذه الأفكار تتماشى مع رغبة ترامب في طرح أفكار غريبة أحيانا، لكن لا يمكن تصور كيف سيحدث ذلك، وواصل: "نعلم أن صهره جاريد كوشنر تحدث عن غزة بنفس مصطلحات الريفييرا في الماضي. تخبرنا الصحافة الإسرائيلية أن هذه أفكار ذهبت بها إسرائيل والوزير رون ديرمر المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض، لقد تم نشر ذلك على نطاق واسع في الصحافة الإسرائيلية".

وأكمل: "نعلم أن هذا الرئيس يريد أحيانا أن يقول أشياء غريبة ويقول: حسنا، ربما أتخلى عن هذه الخطة إذا أعطيتني شيئا آخر. لا أعتقد من السهل كسب رضاه في هذا الشأن".

وتساءل حول جدية ترامب في خططه بشأن قطاع غزة، وكيف سيحولها إلى واقع لاسيما في ظل الصمود الفلسطيني وتعزيز كتائب القسام التابعة لحركة حماس من قوتها في القطاع.

وقال المستشار السابق في الحكومة الإسرائيلية: "أعتقد أننا نضطر إلى حك رؤوسنا، محاولين فهم -إذا كان جادًا- كيف يمكنه تصور أن هذا سيحدث؟ إن صمود الشعب الفلسطيني الذي نراه، يتناقض بشكل صارخ مع كلماته. وصمود المقاومة التي عززت كتائب القسام التابعة لحماس أعدادها".

وتابع: "كما قلت سيتعين عليك القتال من أجل تحقيق ذلك، هل سنرى أكياس جثث أمريكية؟ هل هذه أولوية إدارة ترامب في فترة ولايته الثانية؟ لأن هذا ما يعنيه ذلك".

وأكد أن ترامب إذا أراد تحقيق أفكاره بالفعل "فسيتعين إعطاء الأولوية للتواجد على الأرض، ولهذا أعتقد أن الأمر ليس جديًا، لكن هذا لا يعني أنه ليس خطيرا. لأن التأثير أولا وقبل كل شيء، عندما ينظر حلفاء أمريكا ومنافسوها إلى هذا الأمر ويقولون: يا إلهي، هذا الرجل سيبالغ في توسعه وسيضطر إلى الاستمرار في الانحدار. إنه يظهر افتقاره إلى الجدية، وبالتالي، ضعفه هنا".

وأشار ليفي إلى أنه "المعسكر المتطرف المسياني في إسرائيل يشعر بالنشوة والحماس اليوم". وأضاف أنه بالنسبة لهم فإن "الفصل العنصري ليس كافيا، وإبقاء الفلسطينيين في ظروف منفصلة غير متكافئة ليس كافيا لأنهم ما زالوا هناك جسديا".

وواصل: "لذا، فإن بن غفير وسموتريش يتبنيان هذا الأمر بحرارة، وهما يقولان: نعم، يمكننا أن نتابع ذلك حتى النهاية الآن، لذا حتى لو لم تفعل أمريكا ذلك، ستجد مجموعة كبيرة في إسرائيل تقول إنه قد أقر الآن الفكرة التي روجنا لها بشكل دائم، وعلينا أن نفعل هذا".

ولفت إلى إظهار استطلاع رأي أن 80% من الإسرائيليين يؤيدون الخطة، لكن -وفق قوله- "فإن العديد من الإسرائيليين استيقظوا اليوم، ليس من منطلق القلق على الفلسطينيين، ولكن من منطلق القلق من أن هذا قد يعزز قوة العنصر الأكثر تطرفا في بلدهم، وبالتالي فإنهم قلقون".