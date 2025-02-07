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شاهد: هدية نتنياهو لترامب تخليدا لذكرى هجوم "إسرائيل" على لبنان

الجمعة 07 فبراير 2025 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدية نتنياهو لترامب تخليدا لذكرى هجوم "إسرائيل" على لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صورة لهدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخليدا لمناسبة الهجوم على لبنان.

يذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان وسوريا سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، أبرزها أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد. وفي نوفمبر الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر".

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