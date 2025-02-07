  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط يحدد طريقة إفشال مخطط تهجير سكان غزة

الجمعة 07 فبراير 2025 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يحدد طريقة إفشال مخطط تهجير سكان غزة



القاهرة/سما/

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إدخال المساعدات إلى غزة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية كفيل بإفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.


وتناول أبو الغيط، خلال استقباله رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، اليوم في القاهرة، الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية، ولا سيما سيناريو التهجير "المرفوض عربيا ودوليا"، بحسب بيان للجامعة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ومصطفى أكدا على الإجماع العربي الرافض للمساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرض موسع ودقيق من رئيس الوزراء الفلسطيني حول خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المُبكر، توطئة لإعادة الإعمار، فيما أكد أبو الغيط أن الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار أبو الغيط، إلى أن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.

فيما أكد المتحدث، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.

الأكثر قراءة اليوم

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

الكشف عن خطة جيش الاحتلال لإحباط سيناريو "الـ 7 من اكتوبر" في الضفة ...

الأخبار الرئيسية

67a50c95423604241e61e61c

مفاوض إسرائيلي سابق: هل يريد ترامب رؤية جثث أمريكية داخل أكياس في غزة؟

67a4d0fe4236043f362d2bf9

تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

67a4af1c4c59b733ac07a30f

"واشنطن بوست": مصر ستتحرك عسكريا إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

photo_2025-02-07_18-06-10

أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية