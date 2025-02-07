أبو الغيط يحدد طريقة إفشال مخطط تهجير سكان غزة

القاهرة/سما/

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إدخال المساعدات إلى غزة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية كفيل بإفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.



وتناول أبو الغيط، خلال استقباله رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، اليوم في القاهرة، الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية، ولا سيما سيناريو التهجير "المرفوض عربيا ودوليا"، بحسب بيان للجامعة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ومصطفى أكدا على الإجماع العربي الرافض للمساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرض موسع ودقيق من رئيس الوزراء الفلسطيني حول خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المُبكر، توطئة لإعادة الإعمار، فيما أكد أبو الغيط أن الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار أبو الغيط، إلى أن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.

فيما أكد المتحدث، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.