تفاصيل لأول مرة حول لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، للمرة الأولى معلومات عن زيارة كانت مقررة لرئيس حركة "حماس" السابق يحيى السنوار إلى بيروت للقاء أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.



وبحسب الصحيفة في الأسابيع القليلة الماضية قبل 7 أكتوبر 2023 وبالتحديد في شهري أغسطس سبتمبر، أجرت إسرائيل و"حماس" مفاوضات سرية حول الجنود الأربعة المحتجزين في قطاع غزة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "من ضمن ما كانت تطالب به حركة حماس السماح لقائدها يحيى السنوار بزيارة بيروت وضمان العودة منها إلى قطاع غزة"، وتزعم الصحيفة أن هدف زيارة السنوار كان "التنسيق لهجوم طوفان الأقصى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الزيارة لم تتم، وبدلا من السنوار ذهب نائبه في حينه خليل الحية إلى العاصمة اللبنانية".

وتزعم الصحيفة أن "حسن نصر الله لم يلتق الحية، الذي كان يحمل رسالة بأن حماس ستطلق عملية عسكريا واسعة في فترة الأعياد اليهودية"، مضيفة أنه "بدلا من نصر الله، التقى الحية بمسؤول ملف فلسطين في الحرس الثوري الإيراني سعيد أيزدي".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، ما فاجأ إسرائيل أن "أيزدي لم يبلغ لا نصر الله ولا إيران بما أبلغه الحية به. وفي صباح السابع من أكتوبر كانت مواقع حزب الله مكشوفة وغير جاهزة للحرب".