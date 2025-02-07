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هجوم مصري حاد بعد تصريحات "غير مسؤولة" لوزراء في حكومة نتنياهو

الجمعة 07 فبراير 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم مصري حاد بعد تصريحات "غير مسؤولة" لوزراء في حكومة نتنياهو



القاهرة/سما/

حذرت الخارجية المصرية في بيان جديد، اليوم الخميس، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وذكر البيان أن هذا الأمر "يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني ويستدعي المحاسبة".

وأكدت مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، بجانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.

وشددت مصر على "الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا"، مضيفة أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

وحذرت من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداة أن "مصر لن تكون طرفا فيه".

كما أكدت ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كل أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وجددت مصر في بيانها، التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة باعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

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